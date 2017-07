Cami ve Külliye Hızla Yükseliyor

Türkiye'nin kültürel belleğinde yer alacak cami ve külliye, Anadolu Türk mimarlığının genel karakteri olan kesme taş malzeme ile taş işçiliğine dayanan bir yapı olarak İlkadım'da inşa ediliyor.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 6,5 dönümlük alan üzerinde inşası hızla devam eden Karadeniz'in en büyük ve cami ve külliyede yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Samsun'da örnek mimarisi ile dikkat çeken cami ve külliye, tamamlandığında çevre il ve ilçeler başta olmak üzere şehir dışından ziyaret çekecek önemli bir ibadet merkezi olarak yerini alacak. Selçuk Devleti döneminde inşa edilen ve bugüne kadar ayakta kalan camii ve medreselerde kullanılan taş işçiliği örnek alınarak yapılan cami ve külliye iki bölüm olarak yapılıyor. Selçuklu Mimarisinden esinlenilerek inşa edilen projede, planlamasına uygun kesme taşlar kullanılıyor. Yılların birikimi ve büyük bir ustalık isteyen kesme taş işçiliği yapıya eşsiz bir görünüm kazandırırken doğal bir yalıtım sağlamasıyla da kullanışlı bir malzeme özelliği taşıyor.



Mimarisi ile göz kamaştıran cami ve külliyede birici bölümünde İslami ilimlerin, ders ve sohbetlerin yapılabileceği medrese kimliğindeki külliye, diğeri ise, ahşap ve taş mimarisi ile tamamlanacak olan Karadeniz'in en büyük camisi olacak. 5 bin cemaat kapasitesi olan cami ve külliyede, 200 araçlık otopark, 2 bin kişilik çok amaçlı salonu, ortak kullanım alanları ve eşsiz avlusu ile her ayrıntının düşünüldüğü yapı hem eşsiz bir ibadet alanı hem de sosyal bir alan olma özelliği taşıyor.



Camii ve külliyenin seneye Ramazan ayında teravih namazı kılarak açılışını yapmayı düşündüklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Başkan Tok, eğitim, ibadet ve dinlenme ve sosyal mekanları ile dikkat çeken bu yapının şehir için önemli bir ibadet merkezi olacağını ifade etti.



"Her yönüyle mükemmel bir şaheser"



Camii ve külliye inşaatının tamamlandığında Samsun'a Ankara Hacı Bayram Veli, İstanbul Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi önemli bir merkez kazandıracaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 6,5 dönüm alan içerisinde inşa ettiğimiz Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinde çalışmalar hızla devam etmektedir. Selçuklu mimarisi kullanılarak doğal taş ve ahşap malzemelerin kullanılarak inşa edilen cami ve külliye, 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri ile dev bir eser olacak. Denizi gören ahşap malzeme ve kesme taş kullanılarak Türkiye'ye örnek gösterilecek cami ve külliyede bayanlar için ayrı abdest ve ibadet yerleri de düşünüldü" dedi. - SAMSUN