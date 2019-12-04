Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı
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Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı

BURSA'da cami tuvaletinden yaklaşık bin lira çalan Y.A., yakalanarak cezaevine gönderildi.

04.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:18
Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı

BURSA'da cami tuvaletinden yaklaşık bin lira çalan Y.A., yakalanarak cezaevine gönderildi.

ilçesi Merkez Camii'nin tuvaletinden önceki gün yaklaşık bin liranın çalındığını fark eden görevliler, durumu ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri güvenlik ve mobese kameralarından yola çıkarak inceleme başlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde yakalanan şüpheli Y.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsız, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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