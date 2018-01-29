Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Edildi
Samsun'da cami tuvaletinde 16 yaşındaki özürlü çocuğa tecavüz ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da caminin tuvaletinde 16 yaşındaki özürlü çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ
Olay, Samsun'un ilkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki özürlü çocuk caminin tuvaletinde tecavüze uğradı. Olay polise haber verildi.
ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşındaki S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan S.A. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
YORUMLAR (9)
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Bir ara gündeme gelmişti bu tür suçlara hadım cezası verilsin diye,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir ara gündeme gelmişti bu tür suçlara hadım cezası verilsin diye,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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jandarma kardeşim nasıl dokunabiliyorsun o pisliğe. lütfen eldiven tak .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İDAM GELSEE HEP SÖYLÜYORUZ AMA İDAM GELMİYORRR HANİ FETOCÜLER İDAM EDİLCEKTİİ BU MİLLETTT YERMİİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tecavuzculere pkk yandaslarina idam gelmeli bir insanin canini yakan vatana ihanet edenin yasama hakki yoktur...bu benim dusuncemdir Allah akil yoksunlarinada akil versinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır