Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Edildi
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Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Edildi

Samsun'da cami tuvaletinde 16 yaşındaki özürlü çocuğa tecavüz ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Edildi

Samsun'da caminin tuvaletinde 16 yaşındaki özürlü çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ

Olay, Samsun'un ilkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki özürlü çocuk caminin tuvaletinde tecavüze uğradı. Olay polise haber verildi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşındaki S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan S.A. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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YORUMLAR (9)

  • EL TURKO:
    İDAM GELSEE HEP SÖYLÜYORUZ AMA İDAM GELMİYORRR HANİ FETOCÜLER İDAM EDİLCEKTİİ BU MİLLETTT YERMİİ
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  • KAAN:
    Tecavuzculere pkk yandaslarina idam gelmeli bir insanin canini yakan vatana ihanet edenin yasama hakki yoktur...bu benim dusuncemdir Allah akil yoksunlarinada akil versin
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