Camı taşla kırılarak girilen mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haberler
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Camı taşla kırılarak girilen mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada

Camı taşla kırılarak girilen mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, camını taşla kırarak, girdiği mağazadan 15 bin liralık 5 cep telefonunu çalan S.Ç. (21) yakalandı.

TOKAT'ta, camını taşla kırarak, girdiği mağazadan 15 bin liralık 5 cep telefonunu çalan S.Ç. (21) yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gece Reşadiye ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi'nde, Hakan Gül'e ait cep telefonu tamiri ve satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Bölgede gezinen S.Ç., mağazaya yaklaşarak, aldığı taşla kapının camını kırdı. İçeri giren S.Ç., vitrinde bulunan ve piyasa değeri 15 bin lira olan 5 cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sabah yapılan hırsızlık ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.Ç.'yi belirleyip, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Camı taşla kırılarak girilen mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada

Camı taşla kırılarak girilen mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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