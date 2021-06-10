Camı takarken az daha kolu kopuyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camı takarken az daha kolu kopuyordu

Camı takarken az daha kolu kopuyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnafa yardım etmek isteyen bir genç, feci şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnafa yardım etmek isteyen bir genç, feci şekilde yaralandı.

Olay; İlçe merkezindeki pazaryerinde meydana geldi. İddialara göre; Belediye dükkanlarının bulunduğu mevkide hizmet veren esnaf Kemal Akagündüz'e yardım etmek isteyen Mustafa A.(33), ayağının rafa takılması sonucu dükkan camının üzerine düşerek ağır yaralandı. Esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, ancak yaralının kanaması fazla olduğu için ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa A.'nın kolunda derin kesikler olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı dükkanın önüne güvenlik şeridi çekerken; yaralının çok kan kaybettiği gözlendi.

Olay anında dükkanda olan görgü tanığı Kemal Akagündüz, "Yaralanan benim arkadaşımın oğlu. Ben de burada çalışıyordum. Rafları içeri koyarken babasıyla birlikte bana yardım ettiler. Rafı içeri koyduktan sonra Mustafa'nın ayağı rafa takıldı ve dükkan camının üzerine düştü" dedi. - ZONGULDAK

Camı takarken az daha kolu kopuyordu
Camı takarken az daha kolu kopuyordu
Camı takarken az daha kolu kopuyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Hasibe Eren Sarp Akkaya
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Camı takarken az daha kolu kopuyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:07:55. #1.16#

title