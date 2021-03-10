Cami şantiyesindeki yangın korkuttu
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Cami şantiyesindeki yangın korkuttu

10.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:14
Cami şantiyesindeki yangın korkuttu

Zonguldak'ta cami inşaatının bulunduğu alandaki depoda çıkan yangın korkuttu.

Zonguldak'ta cami inşaatının bulunduğu alandaki depoda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi Karakum mevkiinde yapımı süren Uzunmehmet Camii inşaatının şantiyesinde meydana geldi. Depoda bulunan kablolardan çıktığı ileri sürülen yangında alevleri fark eden görevliler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden söndürdü.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılırken, depoda bulunan bazı eşyaların zarar gördüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Cami şantiyesindeki yangın korkuttu
Cami şantiyesindeki yangın korkuttu
Cami şantiyesindeki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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