Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Yeni Zelanda da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki Cami saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep'in Nizip ilçesinde Bulunan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Hatice Kübra Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yaşanan saldırıda hayatı kaybedenler dualarla anıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA