Cami resimli tişörtü tasarlayan Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür diledi

Amerikalı rapçi ve iş adamı Shawn Corey Carter'ın (Jay-Z) giydiği ve üstünde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür dilediğini açıkladı.

Amerikalı rapçi ve iş adamı Shawn Corey Carter'ın (Jay-Z) giydiği ve üstünde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür dilediğini açıkladı.

Kenya merkezli Nation gazetesinin haberine göre, tasarımcı Lukoye, gelen tepkiler üzerine Riyadha Camisi ve İslam Merkezi Genel Sekreteri Abubakar Badavy'a yazılı mesaj göndererek cami tasarımının saygısızlık olarak algılanabileceğini düşünmediğini belirterek özür diledi.

Lukoye mesajında, "Bu durumu düzeltmeye hazırız ve tişörtlerimizdeki Riyadha Camisi'nin resimlerini kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Tişörtlerden sadece 20 adet ürettikleri bilgisini paylaşan Lukoye, yakın çevresini ve arkadaşlarını, cami resmi bulunan tişörtler ile kulüp ya da barlara girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Badavy de tasarımcı Lukoye ve şirketinin pişmanlık duyduğunu, özürlerini kabul ettiklerini açıkladı.

Tişörtü giyenlerin barlarda verdiği fotoğraflar tepki çekmişti

Amerikalı rapçi Jay-Z'nin giydiği ve üstünde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörte Kenyalı Müslümanlar tepki göstermişti.

Riyadha Camisi Genel Sekreteri Badavy, tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye'ye yazdığı mektupta, tişörtü giyen kişilerin bar ve kulüp gibi yerlerde çektirdikleri fotoğrafların rahatsız edici olduğunu ifade etmişti.

19. yüzyılın sonlarında Lamu şehrinde inşa edilen Riyadha Camisi hem yetişkin hem de çocukların dini eğitim aldığı bir enstitü olma özelliği de taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak