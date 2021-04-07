Cami resimli tişörtü tasarlayan Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cami resimli tişörtü tasarlayan Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür diledi

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Cami resimli tişörtü tasarlayan Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür diledi

Amerikalı rapçi ve iş adamı Shawn Corey Carter'ın (Jay-Z) giydiği ve üstünde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür dilediğini açıkladı.

Amerikalı rapçi ve iş adamı Shawn Corey Carter'ın (Jay-Z) giydiği ve üstünde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür dilediğini açıkladı.

Kenya merkezli Nation gazetesinin haberine göre, tasarımcı Lukoye, gelen tepkiler üzerine Riyadha Camisi ve İslam Merkezi Genel Sekreteri Abubakar Badavy'a yazılı mesaj göndererek cami tasarımının saygısızlık olarak algılanabileceğini düşünmediğini belirterek özür diledi.

Lukoye mesajında, "Bu durumu düzeltmeye hazırız ve tişörtlerimizdeki Riyadha Camisi'nin resimlerini kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Tişörtlerden sadece 20 adet ürettikleri bilgisini paylaşan Lukoye, yakın çevresini ve arkadaşlarını, cami resmi bulunan tişörtler ile kulüp ya da barlara girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Badavy de tasarımcı Lukoye ve şirketinin pişmanlık duyduğunu, özürlerini kabul ettiklerini açıkladı.

Tişörtü giyenlerin barlarda verdiği fotoğraflar tepki çekmişti

Amerikalı rapçi Jay-Z'nin giydiği ve üstünde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörte Kenyalı Müslümanlar tepki göstermişti.

Riyadha Camisi Genel Sekreteri Badavy, tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye'ye yazdığı mektupta, tişörtü giyen kişilerin bar ve kulüp gibi yerlerde çektirdikleri fotoğrafların rahatsız edici olduğunu ifade etmişti.

19. yüzyılın sonlarında Lamu şehrinde inşa edilen Riyadha Camisi hem yetişkin hem de çocukların dini eğitim aldığı bir enstitü olma özelliği de taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Bahar Candan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cami resimli tişörtü tasarlayan Lukoye, Kenyalı Müslümanların tepkisi üzerine özür diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:59:30. #1.15#
title