Cami rehberi nedir? Diyanet 40 cami rehberi ile 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ilanı şartları ve detayları

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 cami rehberi ve 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacağını bildirdi. Vatandaşlar tarafından cami rehberi nedir, ne demektir tüm detayları haberimizde. Diyanet rehberlik öğretmeni ilan başvurusu şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 cami rehberi ve 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacağını bildirdi. Ardından ilan şartları ve detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki cami rehberi nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 cami rehberi ve 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ilan detayları nelerdir?

CAMİ REHBERİ NEDİR?

Cami ve mescitlerin işlevleri kadim geleneğimizde olduğu gibi günümüzde de oldukça ehemmiyetlidir. İslam tarihi boyunca yerleşim yerlerinin kimliğinin oluşmasında önemli yeri olan camilerimiz, sosyal hayatın kalbinin attığı birer medeniyet merkezi mesabesindedir. Bu yönüyle camiler, geçmişten günümüze cemaatle ibadet neşesinin yaşandığı birer mabet, İslam dini ile ilgili önemli bilgilerin öğrenildiği ve aktarıldığı birer mektep, İslam medeniyeti, tarihi, mimarisi ve sanatına dair pek çok eşsiz örneği bünyesinde barındıran birer kültür merkezi konumundadır.

Ülkemizde turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte cami ziyaretlerinde artışlar gözlenmekte, bu sebeple ziyaretler sırasında sunulan rehberlik hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Başkanlığımızca yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen camilerin tespitine yönelik 2017 yılında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre Mayıs- Ekim aylarını kapsayan altı aylık süreçte ülke genelinde 13.177 cami, yaklaşık 12.2 milyon yerli ve 3.8 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir. Cami ziyaretleri en çok İstanbul, Bursa, Konya ve Antalya illerinde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin konuştukları dillerden öne çıkanlar ise İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca olarak tespit edilmiştir.

Kurulduğu günden bu zamana inşa edildiği sağlam temeller üzerinde hizmet anlayışını asrın gereklerine göre geliştiren Başkanlığımız, camilerdeki rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi için zaman zaman ilgili Bakanlık ve Kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlemiştir. Bu bağlamda yerli ve yabancı turistlerce gerçekleştirilen cami ziyaretlerinde Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen Cami Rehberleri marifetiyle İslam dini, tarihi, mimarisi ve sanatına dair doğru ve güvenilir bilgilendirmeler yapılmaktadır.

CAMİ REHBERİ BAŞVURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Cami Rehberi olarak görev almak isteyenler için başvuru şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

4. Sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)

DİYANET CAMİ REHBERİ BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuruların 30 Aralık ve 13 Ocak 2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacağı ifade edildi.

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CAMİ REHBERİ VE DANIŞMANLIK DETAYLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 cami rehberi ve 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacağını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, din ve eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere 2020 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak sözlü sınavın başarısına göre personel alımında bulunulacak.

Buna göre boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 40 cami rehberi alımı yapılacak.

"KPSSP3" puan türünden en az 50 puan şartı aranacak adaylar, 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurabilecek.

Adaylar, sınava müracaatların son günü itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 puan almış olması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmesi isteniyor.

Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacak.

38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alınacak

Ayrıca boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alımı yapılacak.

"KPSSP121" puan türünde en az 70 puan şartı aranacak adaylar, 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurabilecek.

Başvuru şartlarıyla ilgili diğer hususlar Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.