Cami provokasyonunda, Banu Ö.'ye istenen ceza belli oldu
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Cami provokasyonunda, Banu Ö.'ye istenen ceza belli oldu

İzmir'de camilerde İtalyanca marş çalınması olayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP İzmir İl Eski Başkan Yardımcısı Banu Ö. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cami provokasyonunda, Banu Ö.'ye istenen ceza belli oldu
04.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:07

İzmir'de camilerde İtalyanca marş çalınması olayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP İzmir İl Eski Başkan Yardımcısı Banu Ö. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de birçok cami hoparlörlerinden İtalyanca Çav Bella Marşı çalınması olayına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından CHP'li Banu Ö. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili tutuklanan ve bir hafta tahliye edilen Banu Ö. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, "Banu Ö'nün ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin, yapılan eylemin kınanması mümkünken şüpheli tarafından alay ederek paylaşılması, dini hassasiyetler itibarıyla toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kin ve nefrete yol açmaya matuf olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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