Cami Önünde 2 Çocuğu Dilendiren Şüpheli Yakalandı

SAMSUN'da cami önünde namaz çıkışı 2 çocuğu dilendiren Ö.K., (36) bekçiler tarafınfan yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gülsan Sanayi Camii'ne giden vatandaşlar, kapının önünde 2 çocuğun dilendirilmek istediğine yönelik ihbarda bulundu. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi devriye ekiplerince yapılan çalışma sonucu, yabancı uyruklu 2 çocuğun Ö.K. tarafından dilendirildiğini belirlendi. Topladıkları paraları Ö.K.'ye verdiklerini söyleyen çocukların da bilgisini alan bekçiler, Ö.K.'yi yakaladı. Şüpheli, idari işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

- Samsun

Kaynak: DHA