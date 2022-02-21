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Cami musluklarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cami musluklarını çaldılar

Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanırken, o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanırken, o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde 6 farklı camide meydana gelen muslukların çalınması olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak M.İ. (35) ve G.C.K. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca ekiplerce çalınan musluklar da ele geçirildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hırsızlık, Kayseri, Talas, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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