Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi
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Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Hüseyin Ağa Camisi'nin minaresinde bulunan aleminin sallanması zabıta ve vatandaşları harekete geçirdi.

06.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:53
Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi

'nde bulunan Hüseyin Ağa Camisi'nin minaresinde bulunan aleminin sallanması ve vatandaşları harekete geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından cami etrafında güvenlik önlemi alındı.


Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde 1596 yılında ibadete açılan Hüseyin Ağa Camisi'nin minaresinde bulunan alemin sallandığını gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, vatandaşların can güvenliği açısından caminin yanından geçen sokağı şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar ise alemin yerine sabitlenmesini istedi. Alemin itfaiye ekipleri tarafından yerine sabitleneceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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