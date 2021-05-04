Cami minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu
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Cami minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu

Cami minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir caminin minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir caminin minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Toklar Mahallesinde bulunan caminin minaresine düşen yıldırım sonucu minarede ağır hasar oluşurken, cami çatısında ve caminin yanında bulunan kapalı cezane kılma alanı da zarar gördü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toklar Mahalle Muhtarı Cemil Ünlü, "Bugün akşam saatlerinde mahallemizde bulunan tek caminin minaresine yıldırım düştü. Camiden ses gelince hemen caminin etrafına gidip baktığımızda minaraye yıldırım düşmesi sebebi ile cami minaresinde tahrip meydana geldiğini gördük. Minareden düşen taşlar caminin çatısına ve caminin hemen yanında bulunan Cenaze kılan alanın çatısı da zarar verdi. Olayı üst makamlara bildirdik. Minarenin etrafına şerit çektik. Yarın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi gelerek minarenin üzerinde bulunan ve risk oluşturan taşları temizleyeceklerini söylediler. Olayın tek sevindirici yanı ise minare etrafında herhangi bir canlının bulunmaması. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - KAYSERİ

Cami minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu
Cami minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu
Cami minaresine düşen yıldırım ağır hasara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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