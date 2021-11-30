Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de etkili olan fırtına sebebiyle bir caminin minaresi yan yatarken, bir diğer cami ise yıkıldı.

Kocaeli'de dün gece itibarı ile başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. İzmit'te bulunan Arızlı Cami şiddetli rüzgara dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti. Sarıcalar Cami minaresi ise tamamen yıkıldı.

Olay yerine giden ekipler, emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

(Cihan Atik - Fehime Kartal/ İHA)