Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı Kocaeli'de etkili olan fırtına sebebiyle bir caminin minaresi yan yatarken, bir diğer cami ise yıkıldı.

KOCAELİ (İHA) - Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan fırtına sebebiyle bir caminin minaresi yan yatarken, bir diğer cami ise yıkıldı.

Kocaeli'de dün gece itibarı ile başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. İzmit'te bulunan Arızlı Cami şiddetli rüzgara dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti. Sarıcalar Cami minaresi ise tamamen yıkıldı.

Olay yerine giden ekipler, emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

 Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı

Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı

 Son dakika haber | Bağcılar'da kafenin çatısının araçların üzerine uçtuğu o anlar kamerada

Son dakika haber | Bağcılar'da kafenin çatısının araçların üzerine uçtuğu o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title