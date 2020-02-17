Cami lojmanının mutfağı yandı, imam dumandan etkilendi
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Cami lojmanının mutfağı yandı, imam dumandan etkilendi

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, cami imamı Bahri Kurt'un kaldığı lojmanın mutfağında yangın çıktı.

17.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:31
Cami lojmanının mutfağı yandı, imam dumandan etkilendi

SAKARYA'nın ilçesinde, cami imamı Bahri Kurt'un kaldığı lojmanın mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangına müdahale eden Kurt, dumandan etkilendi.

Pamukova'ya bağlı Teşvikiye Mahallesi'nde, bu sabah Teşvikiye Camisi'nin imamı Bahri Kurt'un kaldığı lojmanda yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangının, aspiratörün elektrik aksamından çıktığı öğrenilirken, alevler, kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden Bahri Kurt, itfaiyeye bildirdi. Kurt, çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale ederken, dumandan etkilendi. ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Kurt, sağlık ekiplerince ambulansla Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle lojmanın mutfağında hasar meydana gelirken, Bahri Kurt hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.


Kaynak: DHA
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