Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
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Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası

Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karacaali köyüne 20 yıldan bu yana göç zamanı gelen leylekler, cami kubbesine yaptıkları yuvada yavrularını dünyaya getirip, büyütüyorlar.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karacaali köyüne 20 yıldan bu yana göç zamanı gelen leylekler, cami kubbesine yaptıkları yuvada yavrularını dünyaya getirip, büyütüyorlar. 20 yıl öncesinde leyleklerin köy meydanındaki bir elektrik direği üzerine yuva yaptıklarını söyleyen köylüler, cami yapılırken bu direğinin kaldırılması üzerine, o yıl leyleklerin yeni yuvaları için kubbeyi seçtiklerini söyledi. Köylüler, cami kubbesindeki leyleklerin artık köyün bir üyesi haline geldiğini belirtti.

Leylekler her yıl göç yolları üzerinde belirledikleri yerlere gelip, özellikle elektrik ya da telefon direklerinin üzerlerine yuvalarını yaparak, burada yavrularını dünyaya getiriyor. Yavrularını büyütüp uçacak duruma geldiklerinde de yine göç edip gidiyor. Göç zamanlarında özellikle birçok köyde elektrik ya da telefon direkleri üzerinde görmeye alışık olduğumuz leylekler, Biga ilçesine bağlı Karacaali köyünde yuva için cami kubbesini seçince ortaya alışılmışın dışında güzel bir görüntü çıktı. 

DAHA ÖNCE DİREĞE YUVA YAPIYORLARDIKaracaali Köyü Muhtarı Mustafa Arabacı, "Bu leyleklerimiz devamlı köyümüze gelip, giderler. Daha önceden köy meydanında bir elektrik direğimiz vardı. Bu direkte leyleklerin yuvası vardı. Daha sonra direğin yeri değişti. Leylekler yuvalarını bunun üzerine camimizin kubbesine aldılar. Camimizin kubbesinde yıllardır misafirimiz oluyorlar. Hala geliyorlar, bundan sonra da devamlı geleceklerdir. Artık bu leyleklerde köyümüzün yerlisi gibi oldular. Bu yıl leyleklerimiz Nisan ayında köye geldiler. Kasım ayı gibi de giderler" dedi.Köyde yaşayan Hüseyin Fidan ise, "Bu leylekler her yıl köyümüze geldiler. Bu leylekler köyümüzün leyleği. Ezan okunduğu zaman ise bu leylekler sesten kaçmıyorlar. Yaklaşık 20 seneden beri leylekler burada" dedi.

Köy sakini Necmettin Uslu da, "Bu camimizden önce köy meydanında eski bir camimiz vardı. Köy meydanında o zamanki bir elektrik direğinin üzerine her yıl gelir, yuvasını yapardı. Yeni cami yapılınca elektrik direği kaldırıldı. Bu güzel camimizin kubbesi artık leyleklerin yuvası oldu. Her yıl gelirler, yuvalarını yaparlar. Mevsim sona ererken çekip giderler. Bizim köyümüzün bir üyesi gibi oldular" dedi. 


- Çanakkale
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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