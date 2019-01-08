Cami Köşesindeki Tezgahı Geçim Kaynağı Oldu

Siirt'te 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 6 çocuk babası 53 yaşındaki Yakup Dayan, kazancıyla ailesinin geçimini sağlıyor.

Ailesine katkıda bulunmak için 14 yaşındayken babasıyla İzmir'in Karşıyaka ilçesine giden Dayan, 16 yaşında öğrendiği ayakkabı tamirciliğini yıllardır memleketinde sürdürüyor.

Maddi imkansızlıktan dolayı iş yeri açamayan, Tınaztepe Mahallesi'nde kurduğu tezgahta çalışan Dayan, 16 yaşındaki oğlu Hüseyin'e de mesleği öğretiyor.

Dayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin geçimini sağlamak için çocuk yaşta öğrendiği ayakkabı tamirciliğini ara vermeden sürdürdüğünü söyledi.

Cami köşesinde oğluyla soğuk havaya rağmen çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Dayan, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için herhangi bir yer kiralayamadım. Uzun yıllardır bu köşede mesleğimi icra ediyorum. Yağmurdan korunmak için şemsiye açıyoruz, fırından aldığımız közle de ısınmaya çalışıyoruz." dedi.

Çok sevdiği mesleğinden elde ettiği parayla ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Dayan, teknolojinin gelişmesiyle mesleklerine olan ilginin azaldığını anlattı.

"Rızkımız bu tezgahtan geliyor. 6 çocuğumu bu tezgah sayesinde büyüttüm. Mesleğimi oğluma da öğrettim. Namaza, taziye ziyaretine veya herhangi bir yere gittiğimde gözüm arkada kalmıyor." diyen Dayan, sabahın erken saatlerinde açtığı tezgahını havanın kararmasıyla kapattığını aktardı.

Dayan, sağlığı elverdiğince mesleğini sürdürmeye gayret edeceğini sözlerine ekledi.

Hüseyin Dayan da babasından öğrendiği mesleği severek yaptığını aktardı.

Dayan, en büyük talebinin mesleklerini sürdürebilecek bir iş yerine sahip olmak olduğunu bildirerek, "Mesleğimiz güzel ama kar ve yağmurda tezgah açamıyoruz. Hava güzel olduğu zaman tezgahımızı açıp müşterilerimizi bekliyoruz. Mesleğimizi sürdürebileceğimiz bir kulübe olsaydı iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA