Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
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Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı

Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı Bursa'da bir dükkanın camını taşla kırdıktan sonra kaçan ve daha sonra tekrar gelerek cep telefonunu çalarken kameralara yakalanan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

30.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:05

Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı

BURSA - Bursa'da bir dükkanın camını taşla kırdıktan sonra kaçan ve daha sonra tekrar gelerek cep telefonunu çalarken kameralara yakalanan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

Olay, Osmangazi ilçesininde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir telefoncunun önünde oturan gençler, uzun süre sohbet ederek caddeyi kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, dükkana girmek için camı taşla kırdı. Camı kırdıktan sonra olay yerinden kaçan hırsızlar, daha sonra geri döndü. Kısa süre içerisinde toplam değeri 6 bin lirayı bulan 3 cep telefonu, bluetooth kulaklık ve kasada duran paraları çalan ve kameralar tarafından rahat tavırları saniye saniye kaydedilen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi camın kırılarak içeri girildiğini ve hırsızlık yapıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerinde parmak izi alan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların H.K. ve B.B. olduğunu belirledi.

Hırsızlar çok geçmeden yakalandı

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaldırım taşıyla camı kırarak içeri giren hırsızları çok geçmeden yakaladı. Çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan H.K. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Gece saatlerinde telefoncuya girerek 6 bin liralık cep telefonu çalan hırsızlar iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yerinin önüne gelerek bir süre kaldırımda oturan ve gelip gidenleri kontrol eden hırsızlar, caddede kimsenin olmadığından emin olunca kaldırım taşıyla camı kırdı. Camı kırdıktan sonra hızla uzaklaşan hırsızlar, bir süre sonra tekrar geldi. Taş ile kırdıkları ufacık delikten içeri giren hırsızlar kısa süre içerisinde cep telefonları ve kasada bulunan paraları çalarak girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı. Hızla uzaklaşan hırsızların birbirlerini beklemeden ayrı ayrı gidişleri ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İHA

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