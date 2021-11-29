Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü. Altında kalan işçilere müdahale sürüyor.

Gebze ilçesinde bir caminin inşaatı sırasında, kurulan iskele lodos sebebiyle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çöken iskelenin altında yaralılar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışması sürüyor.

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı

70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı

 'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

 Lodos ne tuttuysa aldı götürdü! Sabah kalkanlar evlerinin çatısını bulamadı

Lodos ne tuttuysa aldı götürdü! Sabah kalkanlar evlerinin çatısını bulamadı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title