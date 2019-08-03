Cami inşaatından demir çaldı, kendisini uyaran vatandaşın üzerine motosikletini sürdü

Konya'da inşaat halindeki bir camiden demir hırsızlığı yapan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin kendisini uyaran bir vatandaşın üzerine motosikletini sürmesi ise dikkat çekti.

Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre üç tekerlekli motosikleti ile yapımı devam eden cami inşaatına gelen şüpheli, inşaat alanından aldığı demirleri motosikletine yükledi. Birkaç kez gelerek aynı yöntemle demirleri alıp, motosikletine yükleyen şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık sırasında bisikleti ile yoldan geçen bir vatandaş ise şüpheliye ne yaptığını sordu. Şüphelide vatandaşın üzerine motosikletini sürüp, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Cami inşaatından yaklaşık 2 bin lira değerinde demir çalındığı belirtildi. Cami derneği, hırsızın yakalanması için polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kaynak: DHA