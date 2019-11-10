10.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:43

Cami inşaatındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı, 'Ölmesi gerekiyordu' dedi (2)

CİNAYETTEN SONRA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'de, cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ifadesinde 'Kabe'yi tavaf etmek için oradan ayrıldım' diyen O.G.'nin, Manisa Kavşağı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan O.G.'nin üstü ve ayakları çıplakken taksi durağına gittiği ve daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. Bir süre sonra O.G.'nin üzerinde tişört ve ayakkabısının olduğu görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA