Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3) - Haberler
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Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 8 KİŞİ YARALANDIGebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı Mahallesi'nde inşaatı devam eden Sarı Camii'nde kubbe için kurulan iskelesinin çöktüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 8 KİŞİ YARALANDI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı Mahallesi'nde inşaatı devam eden Sarı Camii'nde kubbe için kurulan iskelesinin çöktüğü olaya ilişkin açıklama yaptı. İşçilerin durumunun iyi olduğunu belirten Büyükgöz, "Kubbenin iskele çakımı esnasında kalıp iskelesi şiddetli fırtınada yıkıldı. 8 kişi yaralandı. 6 kişi hafif ayakta tedavi edildi. 1 işçi kafasından yaralandı, şuuru açık. Diğerinin ayaklarında kırıklar var. Hayati tehlikesi söz konusu değil" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çökme sırasında enkaz altında kalan 2 işçinin kısa sürede kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Yaralılarımız için devletimizin bütün imkanları seferber edilmek suretiyle tedavi ve takipleri sağlık kuruluşlarımızda devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.


Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)

Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı

Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

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