14.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:18

Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü. Olayda iki işçi yaralanırken, göçük altında kalan bir işçiye ise ulaşılmaya çalışıyor.

- Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi

Kaynak: İHA