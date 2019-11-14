Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı
Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldıGAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü.
14.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:18
Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı
GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü. Olayda iki işçi yaralanırken, göçük altında kalan bir işçiye ise ulaşılmaya çalışıyor.
- Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı