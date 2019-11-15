Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor
Göçük olan cami inşaatı İnşaat alanında arama çalışması İnşaat parçalarının taşınması Ekiplerin çalışması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.
15.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:38
Göçük olan cami inşaatı
İnşaat alanında arama çalışması
İnşaat parçalarının taşınması
Ekiplerin çalışması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor