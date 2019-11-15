Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor
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Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor

Göçük olan cami inşaatı İnşaat alanında arama çalışması İnşaat parçalarının taşınması Ekiplerin çalışması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.

15.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:38
Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor

Göçük olan cami inşaatı

İnşaat alanında arama çalışması

İnşaat parçalarının taşınması

Ekiplerin çalışması - 'te merkez ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor
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