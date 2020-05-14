Cami imamları ve hayırsever yan yana gelip 'yalnız değilsiniz' dedi Cami imamları ve hayırsever yan yana gelip 'yalnız değilsiniz' dedi -Cami görevlileri ve hayırseverler ihtiyaç sahiplerine bin gıda kolisi dağıtacak Denizli'de Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverler ve cami imamları tarafından 'yalnız değilsiniz' kampanyası kapsamında hazırlanan bin gıda...

Cami imamları ve hayırsever yan yana gelip 'yalnız değilsiniz' dedi

-Cami görevlileri ve hayırseverler ihtiyaç sahiplerine bin gıda kolisi dağıtacak

DENİZLİ - Denizli'de Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverler ve cami imamları tarafından 'yalnız değilsiniz' kampanyası kapsamında hazırlanan bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde bulunan Bilal-i Habeşi Cami imamı Mürselin Işık öncülüğünde ki imamlar ve hayırseverler tarafından toplanan gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bin adet yardım kolisi dağıtımına başlandı. Hazırlanan yardım kolileri belirlenen ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırıldı. Yardımları alan ihtiyaç sahipleri, hayırseverlere teşekkür etti. Cami imamı Mürselin Işık, salgın hastalıktan dolayı çalışamayıp işten çıkarılanların olduğunu ve sosyal yardım alan vatandaşlara yardım ettiklerini söyledi. Işık, "Yardım alan vatandaşlar arttığı için bu anlamda camimizden de vatandaşlarımıza katkı yapmak istedik. Bütün kardeşlerimiz şunu bilirler ki camilerimizi Müslüman kardeşlerimiz inşa eder ve yardım yapar. Camileri yapan vatandaşlarımız zor durumda olduğunda camilerimizin vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösterme anlamında böyle bir karar aldık. Bin adet ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerimizin katkısı ile ulaştırmış olacağız. Bunun 500 kolisini cami görevlisi arkadaşlarımız ile kendi mahallesinde ki ihtiyaç sahibi 3 aileye vermek üzere bu şekilde tanzim ettik" dedi.

"İhtiyaç sahibi olan ailelere destek olmaya davet ediyoruz"

Dağıtımlarında kendisi ile birlikte diğer imam arkadaşları ile yaptıklarını ifade eden Işık, "Kendi araçlar ile yönetimdeki arkadaşlarımız ve mahalleden katkı yapanlarla birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftardan sonra kalan 500 koliyi kendimiz ulaştırarak bu Ramazan gıda paketini 'yalnız değilsiniz' kampanyasını tamamlamış olacağız. Tabi bu gölde bir damladır biz imkanı olan kardeşlerimizi böyle zor zamanlarda ihtiyaç sahibi olan ailelere yardım etmeye destek olmaya davet ediyoruz. Cenabı hak bizleri bu hastalıktan bir an önce kurtarsın inşallah. Bizlerin farklı yardımları da var hafız öğrencilerimize, zaman zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız var bu şekilde devam ediyor. Ama bunu bu sene özel olarak 'yalnız değilsiniz' kampanyasını insanımıza yalnız olmadığını göstermek için düzenlemiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA