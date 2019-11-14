Cami için toplanan yardım paraları çalındı
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Cami için toplanan yardım paraları çalındı

Şanlıurfa'da bir caminin tadilatı için toplanan 9 bin 500 lira çalındı.

14.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:04
Cami için toplanan yardım paraları çalındı

'da bir caminin tadilatı için toplanan 9 bin 500 lira çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesindeki Camisi'ne giren kimliği belirsiz 3 çocuk, cami tadilatı için toplanan 9 bin 500 lira yardım parasını çaldı.

Sabah namaz kıldırmak için camiye gelen imam, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Cami ve dernek binasında inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Caminin güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde, 3 çocuğun duvardan tırmanarak içeri girmesi ve parayı çalıp kaçma anları yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cami için toplanan yardım paraları çalındı
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