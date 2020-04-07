Cami hoparlöründen şiveli ?evde kalın? anonsu güldürdü
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Karadeniz, Fındıklı, Güncel

Cami hoparlöründen şiveli ?evde kalın? anonsu güldürdü

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği cami de hoparlörden Karadeniz şivesi ile 'evde kalın' anonsu yaptı.

07.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:09
Cami hoparlöründen şiveli ?evde kalın? anonsu güldürdü

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği cami de hoparlörden Karadeniz şivesi ile 'evde kalın' anonsu yaptı. Kayda aldığı anons görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı. Köy halkına seslenen Ermiş, 'Değerli Beydere köyü sakinleri, evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, fuduğu kavurun, oturun evde, dışarda bişey yok, hastaluk var' uyarısında bulundu. Köy halkına iki haberi olduğunu anlatan Ermiş, anonsunu 'Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikoduda yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleye' cümleleri ile tamamladı.

Arkadaşının kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı soysal medyada ilgi gören Muhammet Ermiş, 'Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anonsta ben edeyim dedim. Anonsumla köylüler hem eğlendi, hem de düşündüler? dedi.


Kaynak: DHA

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