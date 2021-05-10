CAMİ HOPARLÖRÜNDEN OKUNAN KASİDEYE SORUŞTURMA
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CAMİ HOPARLÖRÜNDEN OKUNAN KASİDEYE SORUŞTURMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Mesir Camii hoparlöründen okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Manisa Valiliği okunan kasideye ilişkin soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Mesir Camii hoparlöründen okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Manisa Valiliği okunan kasideye ilişkin soruşturma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Mesir Camisi'nde hoparlörden dün gece yatsı namazı sonrası okunan ramazan duası sırasında cami imam hatibi Metin Koçyiğit, tarafından okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' beddua olarak yorumlanan kaside sonrası harekete geçen Manisa Valiliği, soruşturma başlattı. Cami imamı Metin Koçyiğit ve okuduğu kaside hakkında inceleme sürüyor.

Kasidenin sözleri şöyle

Onbir ayda gelirsin Müminlerin bayramısın Münafıkların zindanısın Merhaba ey şehri gufran merhaba Bu ayda cennet kapıları açılır Camilere rahmet saçılır Teravih kılanlara holle biçilir Merhaba ey şehri ramazan merhaba Cehennem altın meyil daresi Elimi yüzümü yüsem çıkmaz karesi Oruç tutmayanın başın ağrısı merhaba ey şehri ramazan merhaba

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN OKUNAN KASİDEYE SORUŞTURMA
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN OKUNAN KASİDEYE SORUŞTURMA
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN OKUNAN KASİDEYE SORUŞTURMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma
Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
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