CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde aşılama çalışması yaptı.

AMASYA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde aşılama çalışması yaptı. Aşı ekibinde yer alan hemşire Gülseren Yapal (40), cami hoparlöründen anons yaparak, halkı aşı olmaya davet etti. Anonsun ardından sağlık ocağının önüne kalabalık grubun geldiğini söyleyen Yapal, Aşılarımız zayi olmadı. Vatandaşlarımız gerçekten çok ilgi gösterdi, bizler de çok mutlu olduk dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün aşı ekipleri, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Ortaköy Mahallesi'ne gitti. Ekipte yer alan hemşire Gülseren Yapal, aşı olmayanlara yönelik cami hoparlöründen anons yaptı. Herkesi aşı olmaya çağıran Yapal, Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Covid-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz dedi.

'ANONS ÇOK ETKİLİ OLDU'

Anonsun ardından aşı olmayanların, sağlık ocağı önüne geldiğini anlatan Gülseren Yapal, çok mutlu olduklarını belirtti. 22 yıllık hemşire olduğunu söyleyen Yapal, Bakanımız Fahrettin Koca ve İl Sağlık Müdürlüğü'müz öncülüğünde pandeminin ilk başından beri her safhasında görev aldık. Filyasyon çalışmalarında da sahalardaydık, Covid-19 danışmanlık hizmetleri verdik. Çok şükür, şimdi de aşılama çalışmalarında hizmet veriyoruz. Bu bize gurur ve mutluluk veriyor. Amasya merkezde ve en ücra köylerine kadar gidip, aşı hizmetini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Vatandaşlarımız çok mutlu oluyor. Ortaköy Mahallesi'ne gittiğimizde 'Acaba kendi sesimizden aşı çağrısı yapsak etkili olur mu, ikna edici olur muyuz' diye düşündük ve cami hoparlöründen anons yaptım. Anons çok etkili oldu, anonsu bitirdikten sonra sağlık ocağının önüne kalabalık bir grup geldi ve aşılarımız zayi olmadı. Vatandaşlarımız gerçekten çok ilgi gösterdi, bizler de çok mutlu olduk. Salgını aşıyla yenebiliriz. Biz bu salgının biteceğine çok inanıyoruz diye konuştu.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Nazım Hikmet'ten etkilenen eczacı, HPV aşısını ücretsiz yapıyor
Nazım Hikmet'ten etkilenen eczacı, HPV aşısını ücretsiz yapıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan İbrahim Selim Selin Şekerci
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:38:13. #1.14#

title