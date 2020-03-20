Cami hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı duyurusu yapıldı
Cami hoparlörlerinden salgına ilişkin yapılan uyarı ANKARA - Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün camilerden uyarı anonsu yapıldı.
20.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:16
Cami hoparlörlerinden salgına ilişkin yapılan uyarı ANKARA - Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün camilerden uyarı anonsu yapıldı.
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Kaynak: AA