Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.'
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Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.'

09.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:10

Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.' Kırıkkale'de vatandaşların korona virüse karşı kış mevsiminde daha dikkatli olması için cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor.

Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.'

KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşların korona virüse karşı kış mevsiminde daha dikkatli olması için cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince kontroller sürüyor. Korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için kentteki camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatılıyor.

"Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor"

Her namaz öncesi yapılan anonsta, "Kıymetli vatandaşlarımız; salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşehrilerimiz; sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi.

Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.'
Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.'
Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.'
Cami hoparlörlerinden 'korona virüs' uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor daha dikkatli olmalıyız.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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