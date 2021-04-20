Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | 3. Sayfa

Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı Kayseri'de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarda yapılan aramalarda 50 adet çalıntı musluk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre son günlerde kentte bulunan cami tuvaletlerinde ve şadırvanlarında meydana gelen musluk hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç. suçüstü olarak yakalandı. Olayın diğer şüphelileri olan U.K, B.Ç. ve E.Y. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan elde edilen 50 adet çalıntı musluk ise müştekilerine teslim edildi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı
Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı
Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı
Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı
Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı
Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:34:12. #1.16#

title