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Cami duvarındaki yazı tepki çekti

Cami duvarındaki yazı tepki çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in en eski tarihi yapıları arasında yer alan Yıldırım Camii'nin duvarına yazılan yazı tepki çekti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in en eski tarihi yapıları arasında yer alan Yıldırım Camii'nin duvarına yazılan yazı tepki çekti.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tam karşısında bulunan tarihi Yıldırım Camii'nin duvarına yazılan uygunsuz yazı tepki gördü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelinin yazıyı görüp emniyet güçlerine haber vermesiyle Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yazının kim veya kimler tarafından yazıldığı araştırılıyor. - BALIKESİR

Cami duvarındaki yazı tepki çekti

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