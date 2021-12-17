Cami duvarındaki yazı tepki çekti

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in en eski tarihi yapıları arasında yer alan Yıldırım Camii'nin duvarına yazılan yazı tepki çekti.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tam karşısında bulunan tarihi Yıldırım Camii'nin duvarına yazılan uygunsuz yazı tepki gördü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelinin yazıyı görüp emniyet güçlerine haber vermesiyle Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yazının kim veya kimler tarafından yazıldığı araştırılıyor. - BALIKESİR

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