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Cami duvarında mahsur kalan kediyi cami cemaati kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cami duvarında mahsur kalan kediyi cami cemaati kurtardı

Iğdır'da cami duvarında mahsur kalan kediyi namazdan çıkan cami cemaati kurtardı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da cami duvarında mahsur kalan kediyi namazdan çıkan cami cemaati kurtardı.

Iğdır merkez camisinde mahsur kalan kediyi gören camii cemaati, kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Namaz çıkışı kedinin mahsur kaldığını gören cemaat, kolları sıvadı. Duvara bir merdiven dayayan vatandaşlardan biri merdivene çıktı. Eline başka bir merdiven daha alan vatandaş, merdivenin başına da kedinin girmesi için bir meyve sepeti taktı. Vatandaş, başına meyve sepeti taktığı merdiveni kediye uzattı. Bu esnada kendisine yardım edenleri gören kedi de uzatılan sepete girip girmemek arasında biraz tereddüt yaşadı. Kedi daha sonra sepete girdi. Sepeti tutan vatandaş, kedi girdikten sonra sepeti indirdi. Havada atlayan kediyi bir vatandaş ise tutmaya çalıştı. Kedi yere bir metre kala kendisini aşağıya attı. Yere inen kedi, bir süre etrafına baktıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - IĞDIR

Cami duvarında mahsur kalan kediyi cami cemaati kurtardı

Cami duvarında mahsur kalan kediyi cami cemaati kurtardı

Cami duvarında mahsur kalan kediyi cami cemaati kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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