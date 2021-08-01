Kayseri'de cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü
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Kayseri'de cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü

Kayseri'de cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dadaloğlu Mahallesi Akın Mezrası'ndaki caminin duvarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tomarza Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü
Kayseri'de cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü
Kayseri'de cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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