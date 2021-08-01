Kayseri'de cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü öldü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dadaloğlu Mahallesi Akın Mezrası'ndaki caminin duvarına çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Tomarza Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ç.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin