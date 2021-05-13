Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı
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Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı

Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı
Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

TOKAT'ta sosyal mesafe kurallarına uygun Ramazan Bayramı namazı kılındı.

TOKAT'ta sosyal mesafe kurallarına uygun Ramazan Bayramı namazı kılındı. Cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile dışarıda ibadetlerini yerine getirdi.

Tokat'ta Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar erken saatlerde camilerde yerini adı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde sık sık yapılan anonslara uyuldu. Sosyal mesafe sebebiyle cami içi dolunca vatandaşlar dışarıya yöneldi. Birçok vatandaş yanında getirdikleri seccadeleri ile ibadetlerini yerine getirdi. Dışarıda namaz kılanlar da kurallara uydu.

Bayram namazına katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, salgının gölgesinde bir ramazan geçirdiklerini belirterek, "Evlerimizde daha kısıtlı imkanlarla ramazanı idrak ettik. İnanıyorum ve dua ediyorum bu son olur. İlk bayramımızda itibaren, neşeli, mutlu bayramlarımıza hep bereberce kavuşuruz diye temeni ediyorum. Bu bayramda evlermizdeyiz, büyüklerimiz ellerinden öpemiyeceğiz. Komuşumuza, eşimize dostumuza ziyaretler yapamayacağız. Ama onlarla telefonla da olsa, görüntülü de olsa bayramlaşacağız. Tüm hemşerilerimin bayramlarını kutluyorum" dedi. 

Ayırıca,  Başkan Eroğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

 


Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı
Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı
Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı
Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı
Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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