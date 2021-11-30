Cami dernekleri yöneticilerinden Başkan Ataç'a teşekkür ziyareti

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Çamlıca Adar Camii ve Çamlıca Hacılar Camii dernekleri, Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren cami derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Çamlıca Adar Camii Derneği Başkanı Ahmet Onur ve yönetimi ile Çamlıca Hacılar Camii Derneği Başkanı Mustafa Sezen ve yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Her iki ziyarette de konukları, Başkan Ataç'a camilere verdiği destek ve hizmetlerden dolayı mahalleliler adına teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, camilerin ihtiyaçlarına imkanların el verdiği ölçüde her zaman duyarlı yaklaştığını belirterek, konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ayrıca Çamlıca Hacılar Camii Derneği Başkanı Mustafa Sezen, Başkan Ataç'a teşekkür plaketi de takdim etti. - ESKİŞEHİR

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