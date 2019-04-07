Cami Çıkışı Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü (2)

BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı. Ekrem Ö., Temel Bilgiç'in boğazına bıçağı saplarken, Temel Bilgiç'in elini boğazına götürüp sendeleyerek yerden kalkması ve çevredekilerin Ekrem Ö.'yü durdurmak için çabalaması kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA