Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı
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Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Kültür Camii'nde köpek cami cemaatinin ayakkabısını çaldı. Bir vatandaş namaz kılmak için ayakkabısını cami kapısında çıkararak içeriye girdi. Hemen ardından ise köpek gelerek ayakkabıyı çaldı. Koşarak camii kapısından uzaklaşan sevimli hırsız ağzındaki ayakkabıyla sokak sokak gezdi. Sevimli hırsızın ayakkabıyı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - SİVAS

Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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