Cami Cemaatinden Okul Çağındaki 848 Yetime Burs

AVCILAR'da camilerde başlatılan kampanya ile okul çağındaki 848 yetime 2 eğitim yılı boyunca eğitim bursu sağlandı.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, Avcılar Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi olarak geçen 2017-18 öğretim yılında başlattıkları ve büyük ilgi gören 'Avcılar Yetimine Sahip Çıkıyor- Bir Yetim de Sen Okut' kampanyasını bu yıl da birlikte sürdürmeye karar verdiklerini söyledi. Müftü Derin, anne ve babası vefat eden, bir anlamda topluma emanet edilen yetimlerin eğitimlerini sürdürmelerini sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Müftü Derin, Hz. Muhammed'in de dünyaya yetim olarak geldiğini, Kuran-ı Kerim'de de birçok ayette yetimlerin korunmasının istendiğini belirtirken, şöyle dedi:

"Bunları asırlardır kürsülerden, minberlerden halkımıza anlatırız. Yetimin ne demek olduğu, onların sevindirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği konularında hep halkımızı teşvik etmişizdir. Farklı bir şey yapıp bizzat yetimlere dokunmak, ihtiyaçlarını karşılama konusunda cemaatimiz ile yetimlerimizi buluşturup, ilişkilendirmeyi istedik. Geçen sene Avcılar'daki bütün cami ve Kuran kurslarımızda bu kampanyayı başlattık. Halkımız, hayallerimizin bir adım ötesine geçti. Geçen yıl 440 yetim her öğrencimize eğitim-öğretim süresi, yani 8 ay boyunca 100 TL'den az olmamak üzere vasilerinin adlarına açılan hesaplara emanetlerini yatırdık. Cami hayırseverlerimizin isteği doğrultusunda öğrencilerimizden her ay 125, 150, 200 TL verdiklerimiz de var. Onların emanetlerini aldık, bu yetimlerimizin vasi- hamilerinin hesaplarına her ay intikal ettirdik. Bu milletimizin emaneti olan yaklaşık 47-48 bin TL'yi her ay bu yetimlerimize ulaştırdık. Bu yönüyle büyük bir sorumluluk yerine getirmenin mutluluğunu Diyanet ve halkımız olarak yaşadık. "

Müftü Bekir Derin, bu kampanyayı bu eğitim yılında da sürdürdüklerini, ilk etapta 387 yetime bu ay 40 bin 200 TL'yi ulaştırdıklarını, bu sayının 10 gün içerisinde artarak 408'e ulaştığını, toplam rakamın geçen yılkinden fazla olacağına inandıklarını söyledi. Müftü Derin, Türkiye'ye örnek bir sorumluluk projesini halkın gerçekleştirdiğini, Avcılar'dan ilham alan birçok il ve ilçelerden uygulama ile ilgili bilgi almak isteyen müftüler olduğunu, yetimlere yönelik çalışmaya öncülük etmekten de mutluluk duyduklarını anlattı.

HOLLANDA'DAKİ UYGULAMADAN ESİNLENİLDİ

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, 20 yıl önce Hollanda'da görev yaptığı dönemde Din Hizmetleri Müşavirliği'nin Türkiye'de ekonomik durumu kötü öğrenciler için 'Bir öğrenci de sen okut' projesini uyguladığını söyledi. Müftü Derin, o tarihte Avrupa'daki Türkler'e bir sefere mahsus 250 Euro'yu bu çocukların hesaplarına yatırmaları çağrıları yaptıklarını, 3 yıl içerisinde 'Emanet edilen' 30 bin euro'yu Türkiye'nin değişik yörelerindeki yoksul üniversite öğrencilerine ulaştırmaya aracılık yaptığını anlatırken, şunları ekledi:

"Eğitim konusunda sınır tanımadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız o gün yardımcı olduğumuz veya emanetlerini ilettiğimiz öğrencilerin ülkemizin çeşitli kademelerinde öğretmen, yönetici olarak çalıştıklarını da biliyorum. Bugün bu milletin sahip çıktığı yetim ilk ortaokul öğrencileri de bu milletin emaneti olarak yetişecek inşallah yarınlarda bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak. Böyle bir şeyde katkımızın olduğunu hissetmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Destek veren halkımıza, görevlilerimize teşekkür ediyorum." - İstanbul