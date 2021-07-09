Cami cemaati için aşı standı kuruldu
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Cami cemaati için aşı standı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cami cemaati için aşı standı kuruldu Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saadet ve İbadullah Camiileri'nde Cuma namazı nedeniyle aşı standı açıldı.

Cami cemaati için aşı standı kuruldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saadet ve İbadullah Camiileri'nde Cuma namazı nedeniyle aşı standı açıldı.

Cuma namazı öncesi ve sonrası açılan stantlara gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, emeği geçen sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Sağlık çalışanları ise aşının önemine değinerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Cami cemaati için aşı standı kuruldu
Cami cemaati için aşı standı kuruldu
Cami cemaati için aşı standı kuruldu
Cami cemaati için aşı standı kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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