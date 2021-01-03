Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
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Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi

03.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:55
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında caminin çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi Kamil İ. (23), sepetli itfaiye aracıyla aşağı indirildi.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında caminin çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi Kamil İ. (23), sepetli itfaiye aracıyla aşağı indirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çantasından demir makası ve çalıntı olduğu düşünülen eşyalar çıktı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Küba Camii'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında caminin çatısında birinin gezdiğini görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çatıda gezen kişinin, daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karışan Kamil İ. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, caminin çatısına çıkarak, şüpheliyi sıkıştırdı. Kamil İ.'nin çatıdan inememesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, sepetli itfaiye aracıyla Kamil İ.'yi çatıdan indirdi. Ayrıca şüphelinin yanında bulunan çantasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanıldığı düşünülen demir makası ve tornavida gibi malzemelerle çalıntı olduğu düşünülen birçok eşya olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Kamil İ., emniyete götürüldü.


Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi
Cami çatısında yakalanan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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