Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
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Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

KARAMAN'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu.

14.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:33
Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

KARAMAN'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve  bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı.  

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.


Kaynak: DHA
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