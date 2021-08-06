Cami bahçesine dalan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Cami bahçesine dalan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Cami bahçesine dalan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet cami bahçesine daldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet cami bahçesine daldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Osmanbey Caddesi Hürriyet Camii önünde meydana geldi. Özgür Ö. İdaresindeki 16 F 8774 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak cami bahçesine daldı.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Özgür Ö.'ye 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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