Cami bahçesinde bayıldı, Cuma'yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi
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Cami bahçesinde bayıldı, Cuma'yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi

- Cami bahçesinde bayıldı, Cuma'yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi Cuma namazı kılmak için camiye giden 65 yaş üstü vatandaş fenalaşarak cami bahçesinde bayıldı.

29.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:57

- Cami bahçesinde bayıldı, Cuma'yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi

SİVAS - Cuma namazı kılmak için camiye giden 65 yaş üstü vatandaş fenalaşarak cami bahçesinde bayıldı. Cuma namazını kılabilmek için gelen ambulansa binmek istemedi.

Sivas'ta meydana gelen olayda Mürtaza Çeltek isimli 65 yaş üstü vatandaş, 10 haftanın ardından Cuma namazını kılabilmek için Paşabey Mahallesindeki Yeni Camiyi gitti. Namaz vaktini beklerken rahatsızlanıp bayılan Çeltek düşerek başını çarptı. Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Çeltek sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak Cuma namazını kılabilmek için ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekipleri ve polis ekiplerini ısrarı üzerine ambulansa binmeyi kabul etti. Çeltek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cami bahçesinde bayıldı, Cuma'yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi

Kaynak: İHA

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