Camide Kurşun Yağdırdı! Cenaze Namazındaki Korkunç İnfaz Saniye Saniye Kamerada
Giresun'da silahlı saldırgan, husumetli olduğu şahsı cenaze namazına katıldığı caminin avlusunda öldürdü. Saldırganın kurşun yağdırdığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi husumetli olduğu şahsı cenaze namazına katıldığı caminin avlusunda vurarak öldürme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
KORKUNÇ CİNAYET KAMERALARA YANSIDI
Görele İlçesine bağlı Soğusu Mahallesinde oturan Faik Sinirlioğlu bir akrabasının cenazesine katılmak için Hasanağa Camisine geldi. Burada aralarında husumet olduğu öğrenilen Hakan Aycı ile karşılaştı. İkili arasında bir süre tartıştıktan sonra cenaze namazı için avluya giren Sinirlioğlu'na Aycı belinde ki silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
EMEKLEYEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde tartışma sonrası üzerine kurşun yağan Faik Sinirlioğlu emekleyerek kaçmaya çalıştı. Bu anlarda ise Hakan Aycı kurşun yağdırmaya devam etti. Olayın yaşandığı anda cami avlusunda bulunanların ise yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anlar görüntülere yansıdı. Cami avlusunda yaşanan cinayetin zanlısı Hakan Aycı'nın emniyette ki sorgusu devam ediyor.
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Hayırlı cumalarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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imanmı bıraktılar insanlardaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Ne olursa olsun bir insan camide ibadette vurulmaz..Vuran kişi yada kişilerde bırakın müslümanlığı bir damla insanlık yokmuş Allah böyle insanları tez zamanda yeryüzünden silsin inşallahCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Bu olmadı. Cami kutsal bir yerdir. Üstelik cenaze sahiplerine ayıp oldu. Bu dupedüz kalleslik.Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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ya bu silahlarin kontrolu yapilmali boyle toplu gelenleri arastirmak lazim havaalanindaki gibi alisveris yerlerindeki gibi bu silahlar herkesin eline nasil geciyor bunlari hukumet durdurmali , ve kaynagini bulup kurutmali tipki esrar mesele si gibi kaynagini bulup yok ediceksin sonar IDAM cezasi yok millet korkmuyor cunku 20 sene hapis erkende cikiyorsun ya mehmetcigimizi vuran PKK lari hapiste besliyoruz yuh beCevap Yaz 7 Yayından Kaldır