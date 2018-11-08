Camide Kurşun Yağdırdı! Cenaze Namazındaki Korkunç İnfaz Saniye Saniye Kamerada

Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi husumetli olduğu şahsı cenaze namazına katıldığı caminin avlusunda vurarak öldürme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KORKUNÇ CİNAYET KAMERALARA YANSIDI

Görele İlçesine bağlı Soğusu Mahallesinde oturan Faik Sinirlioğlu bir akrabasının cenazesine katılmak için Hasanağa Camisine geldi. Burada aralarında husumet olduğu öğrenilen Hakan Aycı ile karşılaştı. İkili arasında bir süre tartıştıktan sonra cenaze namazı için avluya giren Sinirlioğlu'na Aycı belinde ki silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

EMEKLEYEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde tartışma sonrası üzerine kurşun yağan Faik Sinirlioğlu emekleyerek kaçmaya çalıştı. Bu anlarda ise Hakan Aycı kurşun yağdırmaya devam etti. Olayın yaşandığı anda cami avlusunda bulunanların ise yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anlar görüntülere yansıdı. Cami avlusunda yaşanan cinayetin zanlısı Hakan Aycı'nın emniyette ki sorgusu devam ediyor.