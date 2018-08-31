6 Kişilik Grup, Husumetli Oldukları Kişiyi Cami Avlusunda Dövüp Bıçakladı
Bursa'da cami bahçesinde çay içtiği sırada yanına gelen 6 kişi tarafından dövülüp bıçaklanan vatandaş, hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Bursa'da Nuri Ö. (35), cami avlusunda çay bahçesinde otururken, yanına gelen husumetli olduğu 6 kişi tarafından öldüresiyle dövülüp, bıçaklandı. Yaralanan Nuri Ö. hastanede tedaviye alınırken, olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
ARALARINDA HUSUMET VARDI
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Ö. Ak Şemsettin Camisi'nin avlusundaki çay bahçesinde otururken, yanına 6 kişi geldi. Nuri Ö. ile husumetli olduğu belirtilen bu kişiler arasında tartışma çıktı.
BIÇAĞA SARILDI
Tartışma büyüyünce grup, Nuri Ö.'yü dövmeye başladı. Bu sırada gruptan bir kişi, bıçağını çekip, Nuri Ö.'yü bıçakladı. Yere yığılan Nuri Ö.ye bir süre daha vuran grup, kendilerine engel olmak isteyen diğer müşterilerin de üzerine yürüdü. Saldırganlar bir süre sonra geldikleri taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nuri Ö., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR
Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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yakalansalarda bırakırlar...türkiyede adalet yokki...herşey yapanın yanına kar kalıyor...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Süriyeliler ve pakistanlıları göndermeden önce bunlar gibileri göndersek nasıl olur ! cehaleti geçtim iman yok mu hayvan olu hayvan.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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yanındakı adamları adam dıye gezdırme yanında bır daha dayak yıyen kişi duy sesımıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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oy gidi türkiyem. ulan biz yurtdsindaki gurbetciler, almana böyle saldirsalar bile hemen o alti kisiyi durdururuz. ne millet la ordaki beyinsizler. oturmus izliyorlar. . .Cevap Yaz 6 Yayından KaldırBAK BAK: he sensin tamamYayından Kaldır