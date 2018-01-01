Cami Avlusuna Yeni Doğmuş Bebek Bırakıldı

Gaziantep'te cami avlusunda yeni doğmuş kız bebek bulundu.



Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesi Ali Erçelebi Camisi'nde yatsı namazından çıkan vatandaşlar, cami avlusunda battaniyeye sarılı bir bebek buldu.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kız bebeği ambulansla Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine götürdü.



Hastanede yapılan tetkiklerde bir gün önce doğduğu tespit edilen bebek, acil servisteki müdahalenin yoğun bakım ünitesine alındı.



Polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.